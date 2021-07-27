Almanya'nın Leverkusen kentindeki çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi
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Almanya'nın Leverkusen kentindeki çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi

Almanya'nın Leverkusen kentindeki çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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