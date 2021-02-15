Almanya'nın kovid-19 nedeniyle uygulayacağı yeni sınır düzenlemesine Avusturya'dan tepki
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Almanya'nın kovid-19 nedeniyle uygulayacağı yeni sınır düzenlemesine Avusturya'dan tepki

15.02.2021 01:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 01:48
Almanya'nın kovid-19 nedeniyle uygulayacağı yeni sınır düzenlemesine Avusturya'dan tepki

Avusturya, Almanya'nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin yayılmasını önlemek amacıyla Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinden gelenlere sınırlarını kapatma kararına sert tepki gösterdi.

Avusturya, Almanya'nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin yayılmasını önlemek amacıyla Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinden gelenlere sınırlarını kapatma kararına sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, basına yaptığı açıklamada, Tirol'de etkili olan mutasyona uğramış virüs türü nedeniyle Almanya'nın bu bölgeden geleceklere yönelik seyahat yasağı uygulamasının "kesinlikle kabul edilmez" olduğunu söyledi.

Nehammer, Almanya'nın sınır düzenlemesinin aceleyle alınmış bir karar olduğunu ve bu durumun kaosa yol açacağını ileri sürdü.

Tirol'ün Avrupa'da önemli bir bağlantı noktası olduğunu kaydeden Nehammer, bu bölgenin güney ve kuzey ülkelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasında yer aldığını, salgının yayılmasını önlemek için alınan kararın yerinde olmadığını savundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı, mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg de sınır kapatma kararının fayda sağlamak bir yana zarara yol açacağını, bu durumu Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

Schallenberg, ayrıca Almanya ve İtalya'nın Viyana'daki Büyükelçileriyle görüşülerek, ülkesinin kaygılarının aktarıldığını dile getirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat gününden itibaren sınırları kapatacağını duyurmuştu.

Avusturya'da iktidar Tirol'da hızla yayılan mutasyona uğramış Kovid-19 türü nedeniyle bu bölgeye seyahat sınırlaması getirmiş, buradan ülkenin farklı bölgelerine gideceklerin negatif test sonucu ibraz etmeleri gerektiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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