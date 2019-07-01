Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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