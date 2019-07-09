Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Gelen ilk bilgilere göre Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezi'ni tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı. Euronews.com'da Görüntüle