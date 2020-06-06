Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto
06.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:09

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için gösteri düzenlendi. Köln kentinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler "Nefes alamıyoruz", "George Floyd için adalet", "Suç ortağı olma", "Irkçılık öldürür" yazılı pankartların yanı sıra George Floyd'un fotoğraflarını taşıdı. Deutz limanı önünde yapılan gösteride konuşmacılar başta ABD olmak üzere Avrupa'da artan ırkçılığa tepki gösterdi. Almanya'da son zamanlarda gerçekleşen ırkçı saldırılar sonucu öldürülen insanların olmasına atıfta bulunarak ırkçılığın Almanya'da da can aldığına değinen konuşmacılar, ırkçılığa karşı daha etkili mücadele yapılması çağrısında bulundu.

KORONAVİRÜS SONRASI İLK KEZ SOSYAL MESAFE İHLALİProtestocuların çoğunluğu siyah renk elbiseler giyerken protestocuların elinde ırkçı saldırıyı kınayan bir döviz bulunduğu gözlendi. Köln'de koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ilk kez sosyal mesafe ihlali yapıldı. Organizatörler sık sık mesafenin korunması uyarısı yaptılar. Polis yetkilisi anons yaparak, '500 kişi için izin alındı ama on bine yakın insan geldi. 500 kişiye göre görev için geldik bize yardımcı olun,  mesafeyi koruyun' şeklinde uyarıda bulundu.'SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMLİDİR?Köln'deki protesto gösterisinde  ?George Floyd için adalet?, 'Adalet olmadan barış olmaz', 'Beyazların susması şiddettir', 'Siyahilerin hayatı önemlidir' ve 'Susmak seni suç ortağı yapar' sloganların yazılı olduğu dövizler ile George Floyd'un fotoğrafları taşındı. Yapılan konuşmalarda George Floyd'un maruz kaldığı polis şiddetinin münferit olay olmadığına işaret edildi.'ÖNCE KENDİ EVİMİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEYELİM?Öte yandan ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'de önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ırkçılığı kınamış, "Toplumumuzda ırkçılığa yer vermemeliyiz!" demişti. Alman ZDF kanalına konuşan Başbakan Angela Merkel de 'Irkçılık geçmişte vardı, günümüzde de var. Ne yazık ki Almanya'da ırkçılık var. O yüzden önce kendi evimizin önünü temizleyelim' ifadelerini kullanmıştı.'İNSANLIK ÖLMESİN DİYE BİRBİRİMİZİ KORUMAMIZ LAZIM?Gösteriye katılanlardan Betül isimli kişi, 'Benim adım Betül. Konu malum. İnsanlık ölmesin diye birbirimizi korumamız lazım. Birbirimize destek vermemiz lazım, hakkımız için buradayız işte. Ne olur ne olmaz yarın bizim de başımıza böyle bir şey gelirse böyle bir desteği Müslüman Türk milleti olarak bizler de görmek isteriz' şeklinde konuştu. Gösteriye katılanlardan Esma Karadeniz ise 'Siyah kardeşlerim için buraya geldim. Siyah kardeşlerimi çok seviyorum. Bir de zaten Avrupa'da da ırkçılık olduğundan destek için geldim' ifadelerini kullandı.'YAPILAN HAKSIZLIKLARA KARŞI YANLARINDA OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM?Glany isimli bir başka gösterici ise 'Ben Glany bugün siyahi topluluk olan kardeşlerime destek olmak için buradayım. Onlara yapılan haksızlıklara karşı yanlarında olduğumu göstermek istiyorum. Ben açık tenim ile ayrıcalığımın olduğunu düşünüyorum evet bunun için onlara destek için buradayım ve bunun için sokağa çıktım' şeklinde konuştu.'DAHA İYİ BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTİYORUZ?

Ayrıca Jan isimli gösterici,  ?Benim adım Jan.  Bu sesin ta buralara Dom şehrine gelmesine çok şaşkınım. Minnesota'dan bu Köln şehrinin bir köşesine kadar gelmesi inanılmaz bir olay? derken, Lloyds isimli gösterici ise 'Benim adım Lloyds burada bir mesaj vermek istiyoruz. İnsanların hepsi eşittir ve daha iyi bir dünyada yaşamak istiyoruz sadece bu kadar' şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi Haber
Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Haber
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu Haber
Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Ellerinde kafatası olan insanları gören fotoğrafçı objektifine sarıldı!
Ellerinde kafatası olan insanları gören fotoğrafçı objektifine sarıldı!
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Anne Haziran Pütürge
Şu an buradasınız: Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 21:13:16. #1.14#
title