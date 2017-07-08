Almanya'nın Köln Kentinde de 15 Temmuz Etkinlikleri İptal Edildi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD) tarafından planlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adlı anma etkinlikleri, bir bir iptale uğruyor. İlk olarak Hamburg şubesi tarafından 10 Temmuz tarihinde yapılması planlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği, ardından da 9 Temmuz tarihinde Gelsenkirchen yakınlarında bulunan Gladbeck kasabasında yapılması planlanan ayni etkinliğin iptal edildiği duyurulmuştu. İptalin ardından dün etkinlik adresi olarak duyurulan Köln etkinliğinin de, bugün iptale uğradığı açıklandı. UETD'nin sosyal medya hesaplarından, 9 Temmuz tarihinde Köln'de yapmayı planladığımız "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği, Düsseldorf'a kaydırılmıştır" denildi. Gladbeck ve Köln kentlerinde planlanan etkinlikler için mekan otel ayarlanmıştı, Düsseldorf içinse eğlence ve toplantı salonu Eventcenter olarak adres bildirildi. Yarın (pazar) Düsseldorf kentinde yapılması planlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğinin akibeti de, merak konusu oldu. - Elcivan