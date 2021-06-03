Almanya'nın Köln kentinde aylar sonra ilk konser düzenlendi
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Almanya'nın Köln kentinde aylar sonra ilk konser düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde aylar sonra ilk konser düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat

Almanya'nın Köln kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır izin verilmeyen konserler, vaka sayılarındaki düşüşle yeniden başladı.

Almanya'nın Köln kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır izin verilmeyen konserler, vaka sayılarındaki düşüşle yeniden başladı.

Kölner Tanzbrunnen'de "Summer in the Garden" temasıyla düzenlenen, Brings isimli rock grubunun yanı sıra diğer grupların sahne aldığı konsere, son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belgeyle gelenler ile son 6 ayda iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar alındı.

Uzun süren kısıtlamalardan sonra Köln'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarının düşmesiyle izin verilen konsere maske takarak gelenler, 1,5 metre arayla yerleştirilen çift sandalyelere oturdu.

Yoğun ilgi gören açık hava konserine katılanlar, şarkılara eşlik edip, dans ederek eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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