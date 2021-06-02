Almanya'nın Kassel kenti ve çevresindeki camilerin fişlendiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'nın Kassel kenti ve çevresindeki camilerin fişlendiği ortaya çıktı

Almanya'nın Kassel kenti ve çevresindeki camilerin fişlendiği ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Kassel kentinde sözde bir araştırma grubunun bölgedeki cami ve ibadethaneleri bir haritada işaretleyip internet üzerinden yayımladığı ortaya çıktı.

Almanya'nın Kassel kentinde sözde bir araştırma grubunun bölgedeki cami ve ibadethaneleri bir haritada işaretleyip internet üzerinden yayımladığı ortaya çıktı.

Kassel Araştırma Grubu isimli grubun "İslamcılık Haritası Kassel" ismiyle yayımladığı haritada camiler, açanların ülkelerinin bayraklarıyla işaretlenmiş olarak gösteriliyor ve seçilen cami hakkında çok detaylı bilgiler yer alıyor.

Söz konusu grubun internet sitesinde, Kassel bölgesinin "siyasal İslamcılığın" merkezi olduğu öne sürülüyor ve İslami cemaatleri eleştiren ifadeler yer alıyor.

Öte yandan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da da benzer bir harita yayımlanmış, ardından da camilere yakın alanlara "Dikkat siyasal İslam yakınlarında, fazla bilgi için İslam Haritası" ifadesinin yazılı olduğu ve sakallı, takkeli bir erkek resminin bulunduğu levhalar asılmıştı.

Bu uygulama Nazi Almanyası döneminde Yahudilerin işyerlerinin işaretlenmesine benzetilerek birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'nın Kassel kenti ve çevresindeki camilerin fişlendiği ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:18:24. #1.15#

title