Almanya'nın kamu borcu son 18 yıldır ilk defa Maastricht kriterlerini yakaladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Almanya'nın kamu borcu son 18 yıldır ilk defa Maastricht kriterlerini yakaladı - Haberler
Almanya, Avrupa, Güncel

Almanya'nın kamu borcu son 18 yıldır ilk defa Maastricht kriterlerini yakaladı

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 16 milyar avro azalarak, 2002'den beri ilk defa Maastricht kriterlerini karşıladı.

31.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:04
Almanya'nın kamu borcu son 18 yıldır ilk defa Maastricht kriterlerini yakaladı

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 16 milyar avro azalarak, 2002'den beri ilk defa Maastricht kriterlerini karşıladı.

Almanya Merkez Bankasından (Bundesbank) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Maastricht kriterlerine göre tanımlanan genel kamu borcu, 2019'da 16 milyar avro azalarak yaklaşık 2 trilyon 5 milyar avro seviyesine geriledi. Ülkenin art arda 7 yıldır borcunu düşürmesi dikkati çekti.

Kamu borcunun nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı da yıllık bazda 2,1 puanlık azalışla yüzde 61,59'dan yüzde 59,8'e indi. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın gerilemesine en büyük katkıyı ekonomik büyüme verdi. Büyümenin, borcun GSYH'ye oranın düşmesine etkisi 1,6 puan oldu.

Böylece borç oranı, 2010 yılındaki en yüksek oran olan yüzde 82,4'lik seviyenin oldukça altında gerçekleşerek Maastricht kriterlerinde öngörülen yüzde 60'lık tavan değerinin altına indi.

Bundesbank açıklamasında, koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu borcunun bu yıl keskin bir şekilde artacağı belirtilerek, "Borcun GSYH'ye oranı yine yüzde 60 tavan değerinin oldukça üzerine çıkacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa bütçe gözetimi prosedürü gereğince, Avrupa Birliğine üye devletlerin, genel kamu açığı ve borç seviyeleri ile ilgili verileri mart ve eylül sonu olmak üzere yılda iki kez Avrupa Komisyonuna sunmaları gerekiyor.

Bu amaçla, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) kamu açığını Maastricht Anlaşması'nda tanımlandığı gibi hesaplarken, Bundesbank da Maastricht kriterlerindeki borç seviyesini hesaplıyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak Haberler
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Tosun Demet Şener Seren Serengil Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Tamer Tuna Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Almanya'nın kamu borcu son 18 yıldır ilk defa Maastricht kriterlerini yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 14:13:39. #1.15#
title