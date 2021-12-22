Almanya'nın kamu borcu Kovid-19 maliyetleri ile 9 ayda 111,3 milyar avro arttı

Almanya'nın kamu borcu, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yüksek maliyetleri ve salgının olumsuz ekonomik etkisi nedeniyle bu yıl 111,3 milyar avro artarak 2 trilyon 284,2 milyar avroya çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin yılın üçüncü çeyreğindeki toplam kamu borcuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, Almanya'nın genel kamu borcu, 2020 yıl sonuna göre 111,3 milyar avroluk artış kaydetti. Bu rakam, federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeler de dahil toplam kamu borçlarını içeriyor.

Böylece söz konusu borç, 2020 sonuna göre yüzde 5,1 artarak 2 trilyon 284,2 milyar avroya yükseldi.

Bu yılın ikinci çeyreğine göre ise söz konusu kamu borcu, yüzde 1,4 veya 32,3 milyar avro arttı.

Destatis, artışın ana nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine karşı finansman tedbirleri için özellikle Alman federal hükümetinin borçlanmasını gösterdi.

Kişi başına düşen kamu borcu da 27 bin 477 avro olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 101,4 milyar avro artarak 1 trilyon 504,9 milyar avroya yükseldi. Eyaletlerin borcu yüzde 9,2 milyar avro artışla 645,2 milyar avroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu 710 milyon avro genişleyerek 134,1 milyar avroya ulaştı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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