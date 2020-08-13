Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 17 milyar avro azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 17 milyar avro azaldı

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 2018'e göre 17 milyar avro azalarak son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 17 milyar avro azaldı
13.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:38

Almanya'nın genel kamu borcu, geçen yıl 2018'e göre 17 milyar avro azalarak son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2019'un sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 898 milyar avro oldu.

Söz konusu borç, 2018 sonuna göre yüzde 0,9 (17 milyar avro) azalış kaydetti. Böylece, ülkenin kamu borcu hesaplamalarda yeni metotların kullanılmaya başlandığı 2010'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Kişi başına düşen borç (kamu borcu) 2018 sonunda 23 bin 313 avro iken, geçen yılın sonunda 22 bin 857 avro olarak açıklandı.

Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2018'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetmedi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2 azalarak (24,7 milyar avro) 1 trilyon 188 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 1,4 artarak (8,2 milyar avro) 578,8 milyar avroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 0,3 (7 milyar avro) düşerek 131 milyar 400 milyon avroya indi.

Uzmanlar, ülkenin kamu borcunun Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasının ve teşvik paketlerinin etkisiyle önemli ölçüde artacağına işaret etti.

Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda bulunan ekonomiyi desteklemek için toplamda 1 trilyon avroya yakın çeşitli teşvik paketleri açıklamıştı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013'ten bu yana ilk kez borçlanmayı ve 156 milyar avroluk ek bütçeyi bu borç üzerinde finanse etmeyi planlamıştı.

Kovid-19 ilk kez, Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 600 bini aştı

Öte yandan, Almanya'da ise bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1445 arttı. Bu sayı 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artış olurken, Almanya'da toplam vaka sayısının 219 bin 964'e yükseldi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış 3. Sayfa
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor 3. Sayfa
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 17 milyar avro azaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 13:40:11. #1.15#
title