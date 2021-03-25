Almanya'nın kamu borcu 273,1 milyar avro arttı
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Almanya'nın kamu borcu 273,1 milyar avro arttı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'nın kamu borcu 273,1 milyar avro arttı

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 273,1 milyar avro artış göstererek 2 trilyon 171 milyar avroya ulaştı.

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 273,1 milyar avro artış göstererek 2 trilyon 171 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'nın 2020'de federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 273,1 milyar avroluk artış kaydetti.

Böylece söz konusu borç, 2019 sonuna göre yüzde 14,4 artarak 2 trilyon 171 milyar avroya yükseldi.

Destatis, artışın ana nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine karşı finansman tedbirleri için Alman hükümetinin borçlanmasını gösterdi.

Kişi başına düşen kamu borcu da 22 bin 857 avrodan 26 bin 128 avroya yükseldi.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 214,9 milyar avro artarak 1 trilyon 403,4 milyar avroya yükseldi.

Eyaletlerin borcu yüzde 9,9 yükselişle 635,8 milyar avroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 0,9 artarak 132,5 milyar avroya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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