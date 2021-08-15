Almanya'nın Kabil Büyükelçiliğini kapattığı iddia edildi
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Almanya'nın Kabil Büyükelçiliğini kapattığı iddia edildi

Almanya'nın Kabil Büyükelçiliğini kapattığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Kabil Büyükelçiliğini kapattığı ileri sürüldü.

Almanya'nın Kabil Büyükelçiliğini kapattığı ileri sürüldü.

Der Spiegel'in haberine göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Alman hükümeti Kabil'deki Büyükelçiliğini aceleyle tahliye etme kararı aldı.

Almanya'nın Kabil'deki Büyükelçilik personeli de güvenli bir havalimanına götürüldü.

Afganistan'daki 80 Alman vatandaşının ise emniyete alınıp alınmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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