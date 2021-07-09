Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Wolter, Almanya'nın Muğla Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Vali Tavlı ile bir süre görüştü.

Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve Valilik Proje Koordinatörü Ahmet Esen hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, Wolter'i Muğla'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Muğla'nın turizm destinasyonları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Avrupa'da önemli destinasyonlarıyla ön plana çıkan iki ülkenin, turizm alanında karşılıklı tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiği dile getirildi.

Wolter, Alman ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden olan Muğla'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından Vali Tavlı ve Başkonsolos Zerec, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç