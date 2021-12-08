Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi - Haberler
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Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da 16 yıldan bu yana başbakanlık görevini yürüten Merkel, geçtiğimiz günlerde koltuğundan ayrılmıştı. Merkel'in yerine gelmesine kesin gözüyle bakılan Maliye Bakanı Olaf Scholz, Meclis'te yapılan ilk oylamada başbakanlığa seçildi.

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi.

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi

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AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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