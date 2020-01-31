Almanya'nın ilk bebek pandaları ziyaretçilere ilk kez gösterildi

31.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:33

Almanya'da doğmuş ilk pandalar olan ikiz kardeşler, dün ilk defa halka gösterildiler.

Aynı zamanda birer Çince adları da bulunan erkek bebekler, 5 ay önce, 31 Ağustos 2019'da dünyaya geldi. Çince adı Meng Xiang olan Pit, hayvanat bahçesinin web sitesindeki görüntülere göre sakin karakteriyle dikkat çekiyor ve şekerleme yapmayı çok seviyor. Çince adı Meng Yuan olan Paule ise sakin kardeşinden 48 dakika sonra dünyaya geldi. Kardeşinin aksine afacan ve meraklı bir yapıya sahip. Pit, küçük kardeşi Paule çok sert ve fazla hareketli davrandığında ona yüksek sesle bağırıyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem yaptığı açıklamada "Bu özel günde özverili bakıcı, veteriner ve biyologlarımıza teşekkür etmek isterim" dedi ve ayrıca harika hayvanların Zoo Berlin'de başarılı bir doğum ve yetişme sürecine katkıda bulunan herkese de minnettar olduğunu söyledi.

İkizlerin annesi Meng Meng ve babası Jiao Qing, Almanya'ya 2017 yılında geldiler. Dev pandalarda normal olduğu üzere baba Jiao Qing yavruların yetiştirilme sürecine katılmıyor. Yavrular, muhtemelen ilk birkaç yıllarını Zoo Berlin'de geçirip daha sonra Çin'e gönderilecekler.

Kaynak: Bültenler