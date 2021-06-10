Almanya'nın Hessen eyaletinde okullarda Türkçe'yi müfredat dışı bırakma tasarısı tepki gördü
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Almanya'nın Hessen eyaletinde okullarda Türkçe'yi müfredat dışı bırakma tasarısı tepki gördü

Almanya'nın Hessen eyaletinde okullarda Türkçe'yi müfredat dışı bırakma tasarısı tepki gördü
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Hessen eyaleti Eğitim Bakanlığının okullarda Türkçe'yi müfredat dışında bırakarak Lehçe, Çince, Portekizce ve Arapça'yı ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunma tasarısına eyalette yaşayan Türkler tepki gösterdi.

Almanya'nın Hessen eyaleti Eğitim Bakanlığının okullarda Türkçe'yi müfredat dışında bırakarak Lehçe, Çince, Portekizce ve Arapça'yı ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunma tasarısına eyalette yaşayan Türkler tepki gösterdi.

Hessen eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu'nun, konuyla ilgili yayımladığı açık mektupta, eyalette yaşayan yoğun Türk nüfusuna rağmen Türk dilinin ve Türk toplumunun görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Hessen Eyalet Meclis Başkanı, Hessen Eyalet Başbakanı ve tüm partilerin Meclis grup başkanlarına hitaben yazılan açık mektupta, okullardaki yabancı dil seçeneklerinin çoğaltılmasının desteklendiği ancak bu diller arasında Türkçe'nin bulunmamasının asla kabul edilemeyeceği ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:

"Türkçe'ye yer verilmemesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz ve Hessen hükümeti tarafından Türk dilinin ve Türk toplumunun görmezden gelinmesi ve dışlanmasına karşı da öfkeliyiz. Eyaletteki okul müfredatında Hessen hükümetinin bu aşağılayıcı tutumu Türkiye kökenli vatandaşların Hessen eyaletine olan duygusal bağlarına zarar vermektedir ve derin yaralar açmaktadır. Hessen'deki en büyük göçmen grup olan Türklerin uyum politikası bahanesiyle dışlanması kabul edilemez."

400 bine yakın Türk kökenlinin yaşadığı Hessen eyaletinde Türkçe'nin görmezden gelinemeyeceğinin altı çizilen mektupta, yetkililerden bir an önce bu hatanın düzeltilmesi istendi.

Eyaletin en çok konuşulan yabancı dilinin Türkçe olduğu hatırlatılan mektupta, elektronik posta yoluyla Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere hükümet yetkililerine konuyla ilgili tepkilerin ulaştırılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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