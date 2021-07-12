Almanya'nın Hessen eyaletinde aşırı sağla mücadele amacıyla emniyet teşkilatında reform yapılması istendi

Almanya'nın Hessen eyaletinde, bazı polislerin internet üzerindeki sohbet gruplarında aşırı sağcı paylaşımlar yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından olayları araştıran bağımsız bir komisyon, aşırı sağla mücadele için emniyet teşkilatında kapsamlı reformlar yapılmasını talep etti.

Almanya'nın Hessen eyaletinde, bazı polislerin internet üzerindeki sohbet gruplarında aşırı sağcı paylaşımlar yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından olayları araştıran bağımsız bir komisyon, aşırı sağla mücadele için emniyet teşkilatında kapsamlı reformlar yapılmasını talep etti.

Köln Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Angelika Nussberger başkanlığında kurulan "Çoğulcu Toplumda Polisin Sorumluluğu" adlı komisyon, Hessen Emniyet Teşkilatında olası yapısal sorunları araştırarak, aşırı sağla mücadelede yapılması gereken reformlara ilişkin rapor hazırladı.

Nussberger, Wiesbaden kentinde yaptığı açıklamada, polis teşkilatında ortaya çıkan olayların halkta güven kaybına neden olduğunu belirterek, yeni bir başlangıç için reformların hızlı ve kalıcı bir şekilde uygulamaya geçmesini istedi.

"Hessen polisinde kritik ana ulaşıldı." ifadesini kullanan Nussberger, sohbet gruplarında şok edici resimlerin görüldüğünü kaydetti.

Komisyonun Başkan Yardımcısı Jerzy Montag ise sohbet gruplarında aşırı sağcı, ırkçı, Yahudi düşmanı ve insanlık dışı içeriklerin paylaşıldığını belirterek, kullanılan dilin de kaba, nefret dolu, empatiden yoksun ve yabancı düşmanı olduğunu ifade etti.

Montag, sohbet gruplarında herhangi bir üyenin bu paylaşımlara itiraz etmediği veya amirine de bildirmediğini aktararak komisyon üyelerinin polislerle yaptığı görüşmelerde, birçok polisin bu somut paylaşımlar hakkında bilgisi olmadığının görüldüğünü anlattı.

Aşırı sağcılık, demokrasi için bir tehdit

"Poliste, özel kuvvetlerde, orduda ve itfaiye teşkilatında artan aşırı sağcılık, güvenlik ve demokrasi için büyük bir tehdittir." diyen Montag, bunların henüz münferit olaylar olduğunu veya organize olmuş küçük gruplar tarafından paylaşıldığını, ancak bu olaylara karşı erkenden önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Montag, federal hükümetin ve eyalet yönetimlerinin, bu zorluluklarla mücadele etmesi için yeterince hazır olmadığına işaret ederek, "Hessen eyaleti, bir örnek oluşturmalı ve Almanya genelinde aşırı sağa karşı mücadelede öncü rol oynamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun hazırladığı raporda, polis mesleğine başlayacakların ülkenin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından kapsamlı araştırılması, polislerin eğitiminin güçlendirilmesi, bu eğitimlerde, verilerin korunması ve mağdurlara yönelik konuların yoğun işlenmesi istendi.

Emniyet teşkilatındaki yanlış davranışların açıkça ifade edilmesi gerektiği vurgulanan raporda, bu hatalı davranışların araştırılmasının tamamen bağımsız bir şekilde yapılması talep edildi.

???????Almanya'da son dönemde internetteki sohbet gruplarında aşırı sağcı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle çok sayıda polis hakkında soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.

Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılıkla suçlanan polislerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli polis sayısının 49'a yükseldiğini açıklamış, ayrıca Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.

Federal Mecliste (Bundestag) görevli birçok polisin de aşırı sağcı söylemlerde bulunduğu veya anayasaya aykırı davranışlar sergilediği iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay