Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak
Haberler » Güncel » Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak - Haber

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

20.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:28
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan 'in, kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Hanua'daki ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği bölgede incelemeler yapan Seehofer, olay yerinde bulunan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın yanına gelerek "Bize güvenin. Biz dostuz, rakip değiliz." dedi.

Seehofer, Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını Büyükelçi Aydın'a iletti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler