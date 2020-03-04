: Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı (2)

04.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:34

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye Angela Merkel, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Törene Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı de katıldı. Töreni insanlar meydanlarda kurulan dev ekrandan izledi.

Kaynak: AA

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