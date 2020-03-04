Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı (2)
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Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı (2)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye Angela Merkel, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

04.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:34
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı (2)

Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye , ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Törene Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı de katıldı. Töreni insanlar meydanlarda kurulan dev ekrandan izledi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanları anıldı (2)
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