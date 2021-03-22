Almanya'nın ham çelik üretimi şubatta yüzde 10 düştü
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Almanya'nın ham çelik üretimi şubatta yüzde 10 düştü

22.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:11
Almanya'nın ham çelik üretimi şubatta yüzde 10 düştü

Almanya'nın ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 3 milyon 97 bin tona geriledi.

Almanya'nın ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 3 milyon 97 bin tona geriledi.

Alman Çelik Birliği, şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın ham çelik üretimi, şubatta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 gerileyerek 3 milyon 97 bin ton oldu.

Bu yılın ocak-şubat döneminde de ülkenin ham çelik üretimi, 2020'nin dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 6 milyon 402 bin tona geriledi.

Alman Çelik Birliği açıklamasında, geçen ay üretimdeki düşüşle son birkaç ayda ülkenin ham çelik üretimindeki temkinli artış eğiliminin son bulduğu belirtilerek, "Almanya'da çelik endüstrisinin toparlanması başarısızlığa meyilli olmayı sürdürüyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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