Almanya'nın ham çelik üretimi 2020'de yüzde 10 düştü
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Almanya'nın ham çelik üretimi 2020'de yüzde 10 düştü

22.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:08
Almanya'nın ham çelik üretimi 2020'de yüzde 10 düştü

Almanya'nın ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona geriledi.

Almanya'nın ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 10 azalarak 35,7 milyon tona geriledi.

Alman Çelik Birliği, Almanya'nın geçen yılki ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10 gerileyerek 35,7 milyon ton oldu.

Ülkede ham çelik üretimi üç yıldır art arda düşerken, geçen yılki 35,7 milyon tonluk üretim 2009 finansal krizinden bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

2009'da söz konusu üretim 32,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle, ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük şirketlerinin de otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

Geçen yıl krizde azalan talepten dolayı ülkede çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uygulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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