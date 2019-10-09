Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi

09.10.2019 15:51
Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Hale kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Alman polisi saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Alman Bild gazetesi saldırının meydana geldiği yerin bir sinagogun önü olduğunu bildirdi. Polis, olay yerine yakın bir noktada kilisenin de bulunduğunu; saldırının sinagogla bağlantılı olduğunu sööyleyemeyeceklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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