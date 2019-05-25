Almanya'nın Hagen şehrinde cami kundaklandı

Almanya'nın Hagen şehrinde cami kundaklandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Cami, bir saldırgan tarafından kundaklandı.

Almanya'nın Hagen şehrinde cami kundaklandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Cami, bir saldırgan tarafından kundaklandı.

Yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda, saldırganın cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdiği belirtildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde şüphelinin, yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği görülüyor. Şüphelinin ayrılmasından sonra da yangın çıkıyor.

Poliş, şüpheliyi arıyor.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et