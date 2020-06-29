Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi...

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 23 Haziran'da bu bölgede yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalar bir hafta daha uzatıldı.

Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi...
29.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:40

Almanya'nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle 23 Haziran'da bu bölgede yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalar bir hafta daha uzatıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Tönnies et fabrikasında Kovid-19 vakalarının artmasının ardından 23 Haziran'da Gütersloh ve Warendorf kentlerinde mart ayında alınan tedbirlere dönüldüğünü anımsattı.

Laschet, bu şekilde virüsün halk arasında yayılmasının engellenmesinin amaçlandığını ifade ederek, virüsün yayılıp yayılmadığını tespit etmek için bu bölgelerde yoğun Kovid-19 testlerinin yapıldığını aktardı.

Gütersloh'da son 7 gün içinde 100 bin kişide 50'den fazla vakanın tespit edildiğini ve böylelikle pozitif çıkan testlerin kritik sayının üzerinde olduğunu ifade eden Laschet, bundan dolayı Gütersloh bölgesinde 23 Haziran'da uygulanmaya başlanan kısıtlamaların 7 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Laschet, Warendorf kentinde ise vakaların artmadığının tespit edildiğini ve kısıtlamaların yarın sonlandırılacağını kaydetti.

Gütersloh Kaymakamı Sven-George Adenauer da Gütersloh'ta et fabrikasıyla herhangi bir bağı olmayan 107 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kuzey-Ren Vestfalya'daki Tönnies et fabrikasındaki çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması üzerine Gütersloh ve Warendorf kentlerinde martta alınan koruyucu tedbirlere dönülmüş ve yaşamın birçok alanında 30 Haziran'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.

Fabrikada çalışan 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş, kreşler kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi Haber
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti Haber
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti Haber
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi Haber
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular Haber
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Mete Kalkavan Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Milli Temmuz Deprem
Şu an buradasınız: Almanya'nın Gütersloh kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamaların süresi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 20:04:55. #1.15#
title