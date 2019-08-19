Almanya'nın Görlitz kentinde genç insan kalmayınca...

19.08.2019 09:02

Almanya'nın doğusundaki 55 bin nüfuslu Görlitz kentinde yaşayanların üçte biri emekli. "Deneme Kenti" adı verilen bir proje kapsamında, Görlitz, kente yeni ve genç insanları çekmeyi amaçlıyor. Dört haftalık deneme sürecinde taşınan ailelerin kira giderleri karşılanıyor. Sanatçı Kevin Kandetzki de iki çocuğu ve partneriyle Görlitz'e gelerek dört haftalık deneme sürecine katıldı.