Almanya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu
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Almanya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu

Almanya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Alman Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Alman Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Jochim Löw video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 için belirlediği 26 kişilik milli takım kadrosunu ilan etti.

Löw, en son 2018'in kasım ayında milli takıma çağrılan Thomas Müller ve Mats Hummesl'i yeniden kadroya dahil etti.

Lig şampiyonu Bayern Münih'ten sekiz futbolcunun yer aldığı EURO 2020 kadrosunda Türk kökenli futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da bulunuyor.

Fransa, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'nda yer alan Almanya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: , Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Bergamo), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Koch (Leed United), Niklas Süle (Bayern Münih)

Orta Saha: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller ( Bayern Münih), İlkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane, Serge Gnabry ( Bayern Münih),

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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