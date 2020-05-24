Almanya'nın Essen kentinde bayram namazı açık alanda kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'nın Essen kentinde bayram namazı açık alanda kılındı

Almanya'nın Essen kentinde koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle camilerde bayram namazı kılamayan Müslümanlar, şehrin belediyesi tarafından tahsis edilen bir park alanında Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Almanya'nın Essen kentinde bayram namazı açık alanda kılındı
24.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:32

Almanya'nın Essen kentinde koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle camilerde bayram namazı kılamayan Müslümanlar, şehrin belediyesi tarafından tahsis edilen bir park alanında Ramazan Bayramı namazını kıldı.

T. C. Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği öncülüğünde ve Essen DİTİB Merkez Cami organizesiyle Essen şehrinin çıkışında bulunan fuar park alanında kılınan bayram namazı için Türkler, sabahın ilk saatlerinden itibaren alana akın etti.

Park alınanında kılınan bayram namazına T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Eğitim Ataşesi Doç.Dr. Fikret Arargüç, Çalışma Ataşesi Osmanbey Şahin, T. C. Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, Essen İslam ve İslam Cemiyetleri Komisyonu(KIM-Essen) Başkanı Muhammet Balaban katılırken; Essen ve çevresinden üç bini aşkın Müslüman birlikte bayram namazı kıldı.

Alanda kılınan bayram namazı için de yine koronavirüse karşı alınan önlemler geçerliydi. Evlerinde abdest alan ve yanında seccadesini getiren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maske taktı. Açık alanda kılınan bayram namazı, Kuran'ı Kerim'in okunması ve dua edilmesiyle başlandı ve ardından namaza geçildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Haber
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Haber
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vişivanka' hediye etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "vişivanka" hediye etti
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Eren Yıldırım Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Gülçin Ergül Ersin Korkut Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Almanya'nın Essen kentinde bayram namazı açık alanda kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 11:35:43. #1.15#
title