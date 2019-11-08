Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı

Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı

Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı -- Yerel medya

08.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:43
Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı

'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı.


Patlamanın meydana geldiği maden ocağı, başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki Teutschenthal kasabasında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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