Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı
Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı -- Yerel medya
08.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:43
Almanya'nın doğusundaki bir madende meydana gelen patlama sonucu en az 30 kişi mahsur kaldı.
Patlamanın meydana geldiği maden ocağı, başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki Teutschenthal kasabasında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com