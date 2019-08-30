Almanya'nın doğu eyaletlerindeki seçim için geri sayım başladı: Aşırı sağ başa oynuyor

30.08.2019 21:08

Almanya'da 1 Eylül'de eyalet seçimlerine gidecek Saksonya ve Brandenburg'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) son kamuoyu yoklamalarında başa oynuyor.



Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette yapılacak yerel seçimler öncesi anketler, Brandenburg'da AfD ile Sosyal Demokrasi Partisi'ni (SPD) başa baş gösteriyor. Saksonya eyaletinde ise Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) çok az farkla aşırı sağcı partinin önünde gözüküyor. Euronews.com'da Görüntüle