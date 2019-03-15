Almanya'nın Dev Otomobil Üreticileri Personel Çıkaracak

Audi, gelecek 5 yıl içinde kademeli olarak işçi sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) işçi çıkaracağını açıklamasının ardından Audi CEO'su Bram Schot, yeni pazar hedeflerinin elektrikli otomobil olduğunu belirterek, gelecek 5 yıl içinde kademeli olarak işçi sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planladıklarını duyurdu.

Wolfsburg merkezli VW, üç gün önce yaptığı açıklamada, gelecek 5 yıl içinde 7 bin işçi çıkaracağını açıklamıştı. Peşinden Audi'den de Ingolstadt ve Neckarsulm tesislerinde gelecek beş yıla yönelik işçi sayısını yüzde 15 azaltma planının hazır olduğu açıklaması geldi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre işçi çıkarmalarda, ülkede patlak veren dizel emisyon skandalı nedeniyle yaşanan zararların da etkisinin olduğu belirtildi.

Alman haber kanalı N-TV ve Handelsblatt gazetesinin haberlerine göre, şirketin CEO'su Bram Schot ve Mali İşler Başkanı Alexander Seitz, Çin ile ticaret hacimlerini yükselterek, elde edilecek kazançla yapılan zararları telafi etmeyi hedefliyor.

Çok sayıda Türk kökenlinin çalıştığı VW ve Audi'nin son tenkisat planları, başta tedarikçi firmalar olmak üzere, ülkedeki ekonomi çevrelerinin ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor. - Ceylan

Kaynak: DHA