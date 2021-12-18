Almanya'nın çeşitli kentlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasının önlenmesi için getirilen tedbirler protesto edildi.

Berlin, Hamburg, Schwerin, Freiburg, Düsseldorf, Frankfurt ve Dresden'de binlerce kişi Kovid-19'u protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

Başkent Berlin'de polisin gösteriyi yasaklamasına rağmen yüzlerce kişi kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı.

Gösteriye izin vermeyen polis, bazı protestocularla konuşarak, bazılarını ise gözaltına alarak eylemin yapılmasını engelledi.

Hamburg'da "Sınıra dayandı. Çocuklarımızın üzerinden elimizi çekin" sloganıyla gösteri yapıldı.

Hamburg polisi, Kovid-19 tedbirlerinin protesto edildiği gösteriye 11 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.

Gösteride maske takmanın zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, buna uymayan birçok kişinin eyleme katılmasına izin verilmediği aktarıldı.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Schwerin kentinde düzenlenen gösteriye de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Dresden kentinde ise araç konvoyuyla Kovid-19 tedbirlerinin protesto edildiği kaydedildi.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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