Kovid-19 önlemleri protesto edildi
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Kovid-19 önlemleri protesto edildi

13.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:59

Almanya'nın birçok kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Almanya'nın birçok kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Başkent Berlin'de "Artık yeter" sloganıyla yaklaşık 1000 kişi, Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Göstericiler, "Tedbirleri kaldırın", "Merkel yerine özgürlük", "Temel haklar hediye değildir" ve "Lobi diktatörlüğü yerine katılımcı demokrasi" yazan dövizler taşıdı.

Yapılan konuşmalarda, hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirler eleştirildi ve halkın istekleri yerine ilaç sektörünün taleplerinin karşılandığı savunuldu.

Eyleme katılanların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Polis, birçok kez kurallara uyulması yönünde anons yaptı.

"Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler"

Dresden kentinde de gösterilerin yasaklanmasına rağmen kentin birçok yerinde protestocular izinsiz toplandı.

Alman basınındaki haberlere ve sosyal medyadaki görüntülere göre, polisin "dağılın" çağrılarına kulak asmayan, maske ve mesafe kurallarına uymayan göstericiler polise saldırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Saksonya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Alexander Dierks, polise yönelik şiddeti kınayarak, göstericilerin gerçek yüzlerini gösterdiğini belirtti.

Dierks, göstericilerin şiddet eğilimli aşırılar olduğunu ifade ederek, "Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Düsseldorf kentinde ise yaklaşık 2 bin kişi Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi binasının önünde toplanarak, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için polis bir süre sonra gösteriyi sonlandırdı.

Ayrıca Kiel, Hannover, Stuttgart ve Postdam kentlerinde yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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