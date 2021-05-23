Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek kiralar protesto edildi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek kiralar protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek kiralar protesto edildi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce kişi, yüksek kira fiyatlarını ve eyalet hükümetinin konut politikasını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce kişi, yüksek kira fiyatlarını ve eyalet hükümetinin konut politikasını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, "Kira çılgınlığına karşı - Yeter artık" sloganıyla Potsdamer Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Binlerce gösterici, üzerinde "Yerlerinden edilmeye ve kira çılgınlığına karşı birlikte mücadele edelim", "İkamet etmek bir eşya değildir, kira çılgınlığını durdurun", "Konut şirketlerini kamulaştırın" ve "Spekülatörleri durdurun" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, sloganlar eşliğinde Potsdamer ve Martin-Luther caddeleri üzerinden Nollendorf Meydanı'na kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteride yapılan konuşmalarda, eyalet hükümetinin konut politikaları eleştirilerek, kiraların artmasının önlenmesi ve dar gelirlilere konut sağlanması talep edildi.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici, AA muhabirine, kentte konut piyasasındaki gelişmelerin felaket olduğunu belirterek, "Böyle devam edemez. Yaşamaya değer bir gelecek yok. Mahalleler ve yaşam alanları yok ediliyor. İnsanlar yerlerinden ediliyor. Halk yoksullaşacak. Bu olamaz. Bu durdurulmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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