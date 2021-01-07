Almanya'nın "askeri ihracatı" 2020'de düştü
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Almanya'nın "askeri ihracatı" 2020'de düştü

07.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:36
Almanya'nın

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 27,4 geriledi.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 27,4 geriledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alman hükümeti, geçen yıl 5 milyar 820 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Geçen yıl 5 milyar 820 milyon avroluk silah satışı, 2019'a göre yüzde 27,4 düşüşe (2,2 milyar avro) işaret etti.

Almanya hükümeti 2019'da 8,02 milyar avroluk silah satışına onay vermiş ve ülkenin silah satışında rekor kırılmıştı.

Almanya'nın 2020'de en fazla silah satışı yaptığı ülke 838 milyon 413 bin avro ile Macaristan oldu.

Macaristan'ı, 763 milyon 771 bin avro ile Mısır, 582 milyon 405 bin avro ile İsrail ve 509 milyon 166 bin avro ile ABD takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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