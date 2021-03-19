Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Kilis'te hastane inşaatını inceledi Açıklaması

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Kilis'te Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen Kilis Devlet Hastanesinin yeni binasının inşaatını inceledi.

Büyükelçi Jürgen Schulz, kentteki programı kapsamında ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret ederek, Vali Recep Soytürk ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Schulz, daha sonra finansmanı AB tarafından sağlanan Kilis Devlet Hastanesinin yeni binasının inşaatını gezerek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 3 milyon 600 bin Suriyeliyi kabul ettiğini belirten Schulz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kilis'te 110 bin civarında Suriyelinin yaşadığı bilgisini edindik. Ben burada Alman Federal Cumhuriyeti adına hem Türkiye'ye hem de Kilis halkına hoşgörüyle bu insanları kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kilis nüfusunun son yıllarda iki misli arttığını da biliyorum. Bir şehrin nüfusu iki misli büyürse o zaman şehir alt yapısının da belediyecilik sistemlerinin, hizmetlerin o şekilde artması demektir. Özellikle sağlık hizmetlerinin de bu şekilde gelişmesi gerekiyor. Bugünkü şartlarda bir salgın yaşadığı dönemde burada gördüğümüz bir projenin de ne kadar ihtiyaç olduğunu ve mükemmel bir şekilde projenin burada uygulamaya konulduğunu ifade etmek istiyorum."

Kilis'e yeni yapılan hastanenin hem Kilisli hem de Suriyelilere hizmet vereceğini dile getiren Schulz, şöyle devam etti:

"Hastanenin bazı bölümlerini gezdim ve çok etkilendim. Bu çalışmayı takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hastanenin çok kısa bir sürede, 15 ay içerisinde gerçekleşmiş olmasını takdir ediyorum. Bu hastanede günlük 3 bin insan muayene edilebilecek. 300 yatakta burada hastalar ağırlanacak. Ortaya konulan bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının AB ile birlikte gerçekleştirdiği bir çalışmadır."

AB tarafından hastane için 50 milyon avro tahsis edildiğini ifade eden Schulz, AB'nin göç kapsamında ise Türkiye'ye 6 milyar avro verdiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette Büyükelçi Schulz'a eşlik eden Belediye Başkanı Servet Ramazan da belediyecilik çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım Bankası ve bakanlıklardan destek aldıklarını ifade ederek, hastane için yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da sağlık hizmetlerinin verilmesi için bu tür tesislere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Suriye'nin kuzey tarafında her biri 200 yataklı olmak üzere Fırat Kalkanı bölgesinde 3 hastanemiz var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz