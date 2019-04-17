Açıklanan '2019 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'na göre, Almanya'da her yıl alkol ve sigaradan ortalama 74 bin kişi ölüyor. Raporda, kumar, şans oyunları ve internet bağımlılarının sayısındaki artış, 'korkunç' olarak nitelendi.

Almanya Bağımlılık Merkezi (DHS) Müdür yardımcısı Christina Rummel'in, ülke '2019 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında, 'Almanya'nın alkol problemi var' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"ALKOL VE SİGARADAN HER YIL 74 BİN KİŞİ ÖLÜYOR"

Basın toplantısında, "Alkol ve sigara tüketiminin meydana getirdiği bağımlılık sonucu Almanya'da ortalama her yıl 74 bin insan, bu tüketimlerinin sebep olduğu hastalıklar sonucu ölüyor" diyen Rummel, politikacılara yaptığı çağrıda, tüketimde kısıtlamalar getirilmesini talep etti.

"Almanya, sigara ve alkol tüketiminde zirvelerde dolaşıyor" diyen DHS Müdür Yardımcısı Rummel, hastane tutanaklarına göre geçen yıl yaşları 10 ila 20 arasında alkol komasına giren gençlerin sayısının 21 bin 721 olduğunu kaydederken; sarhoşluğun sebep olduğu psikolojik ve davranış bozukluğu olaylarının da 314 bin 211 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Alman toplumunun alkole yatkınlığına değinen Rummel, "Toplumumuz alkole yatkın. İçmek normal, alkolün olmadığı yer yok. Bu gidiş toplumumuzun geleceği açısından çok ciddi endişe verici. Alkolün mevcudiyeti ve reklamları ile ilgili kesin ve sonuca götürücü kısıtlamalar kaçınılmazdır" dedi.

DHS Müdür Yardımcısı Rummel, sigara ve alkolde yapılacak fiyat artışlarının tüketimi de azaltabileceğini belirterek, 18 yaşın altındaki gençler için kesin alkol yasağı talebinde bulundu.

Sigara ve alkol tüketiminin genelde erkekler arasında yaygın olduğuna da dikkat çeken Rummel, geçen yıl verilerine göre sigara ve alkol tüketiminde yüzde 1,9 bir gerileme yaşandığını hatırlatarak, "Bağımlılık potansiyeli olan tek madde sigara ve alkol değildir. Kumar ve şans oyunları gibi internet bağımlılığı da Almanya'nın başlıca halletmesi gereken sorunların başında geliyor" dedi.

"UYKU HAPLARI, KUMAR, ŞANS OYUNLARI, EROİN VE İNTERNET BAĞIMLILIK YAPIYOR"

Rummel, 2017 verilerine göre Almanya'da 46,3 milyar Euro'luk kumar piyasası olduğunu, bunun da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,5 oranında artışı ifade ettiğini söyledi. Kumarhane ve restoranlardaki şans oyunu makinelerinin bağımlılık yaptığının bilimsel olarak da ispat edildiğini hatırlatan DHS Müdür Yardımcısı Rummel, sektörün her geçen gün büyüdüğünü ve bu cihazlar üzerinden dönen pazarın, sektörün kar payının yüzde 58'ini oluşturduğunu söyledi.

Rummel, oyun makinalarının kaybedileni telafi için daha fazla tüketime teşvik ettiğini ve bunun da bağımlıkla sonuçlandığını vurguladı.

Almanya'nın alkol ve sigara bağımlılığı probleminin yanı sıra uyku veya sakinleştirici haplar, kumar, eroin ve internet bağımlılık alanının da çok ciddi problemleri olduğunu belirten DHS Müdür Yardımcısı Rummel, gerekli önleyici tedbirlerin alınmasında zaman kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayarak, politikacıları tedbire yönelik gerekli kanuni düzenlemeleri acilen yapmaya çağırdı. - Ceylan

Kaynak: DHA