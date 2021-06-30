Almanya'nın Afganistan'dan geri çekilmesi tamamlandı
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Almanya'nın Afganistan'dan geri çekilmesi tamamlandı

Almanya'nın Afganistan'dan geri çekilmesi tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya, Afganistan'daki askeri birliklerinin geri çekilmesinin tamamlandığı bildirildi.

Almanya, Afganistan'daki askeri birliklerinin geri çekilmesinin tamamlandığı bildirildi.

Almanya'nın son askerlerini de Afganistan'dan çıkarması ile geri çekilmesini tamamladı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin 20 yıllık hizmetini tarihi bir dönem olarak değerlendirerek, "Alman ordusu Afganistan'da başardıklarıyla gurur duyabilirler. Çünkü Parlamentonun kendilerine verdiği tüm görevleri profesyonellik ve inançla yerine getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Afganistan'da 20 yıldır NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında görev yapan Alman askerleri, Almanya'ya en uzak ve en uzun hizmet verdikleri görev bölgesi oldu.

Bundeswehr tarafından yapılan açıklamada ise, son Alman askerlerin TSİ 22.24'de Afganistan'dan ayrıldıkları ve Gürcistan üzerinden Almanya'ya dönüş uçuşunda oldukları ifade edildi. Açıklamada, askerlerin 30 Haziran'da Almanya'ya varacakları aktarıldı.

Almanya 11 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik terör saldırılarının ardından ABD ile dayanışma içinde Afganistan'a asker gönderdi. Alman ordusu, Afganistan'da bin 300 askerle aktif görev yaptı. Almanya'nın Mezar-ı Şerif'teki merkez kampa ek olarak, Kunduz ve Faizabad'da karakolları bulunuyordu. Afganistan'da 35'i saldırılarda ve çatışmalarda olmak üzere toplam 59 Alman askeri hayatını kaybetti.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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