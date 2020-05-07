Almanya'nın ABD'den savaş uçağı alma planları protesto edildi
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Almanya'nın ABD'den savaş uçağı alma planları protesto edildi

Almanya'nın ABD'den savaş uçağı alma planları protesto edildi
07.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:12

Almanya'nın ABD'den nükleer silah taşıyabilen F-18 savaş uçaklarını alma planları protesto edildi.

Almanya'nın ABD'den nükleer silah taşıyabilen F-18 savaş uçaklarını alma planları protesto edildi.

Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW), Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) ve Alman Barış Toplumu (DFG-V) tarafından başkent Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteride, üzerinde "Sadece silahsızlanma güvenlik sağlar", "Silahsızlanma hakkında konuşmak, ancak nükleer silah taşıyabilen uçak satın almak?" ve "Nükleer silah taşıyabilen uçak? Hayır" yazan dövizler taşındı.

İki gösterici Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in maskelerini takarak ellerinde nükleer silah taşıyan F-18 uçağının maketini tuttu.

IPPNW Sözcüsü Angelika Wilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in ordudaki Tornado jetleri yerine yeni savaş uçakları almak istediğini, bu uçaklar arasında 45 adet F-18'in de bulunduğunu belirterek, "Almanya'da bizim ABD'nin nükleer silahlarına ve buna katılmaya ihtiyacımız yok. Bundan dolayı vergi ödeyenler için çok pahalı olan bu savaş uçaklarına da ihtiyacımız yok." dedi.

Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunda eskiyen Tornado jetleri yerine gelecek yıllarda 93 adet Eurofighter ile 45 adet ABD yapımı F-18 satın almayı planladığını belirtmiş ve Federal Meclis'teki Savunma Komisyonu'nu bilgilendirmişti.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yetkilileri ise özellikle ABD'den alınacak uçaklara ilişkin Kramp-Karrenbauer'i eleştirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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