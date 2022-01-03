Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik

G7 (Yedi Grubu) ülkeleri olarak anılan ve küresel zenginliğin yüzde 64'ünü temsil eden grubun 2022 dönem başkanlığı Almanya'ya geçti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7'nin dış politikasındaki odağının Afrika ve Pasifik ülkeleri olduğunu belirtti.

G7 dönem başkanlığını İngiltere'den devralan Almanya, G7 ülkelerinin dışişleri diplomasi programını açıkladı. Açıklamayı yapan Almanya Dışişleri Bakanı ve hükümetin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Annalena Baerbock, "G7, ortak değerlerimiz temelinde çatışma çözümü ve stratejik zorluklarla başa çıkmak için önemli bir itici güç sağlamak için benzersiz bir platform oluşturur. Almanya'nın Başkanlığı döneminde bunun üzerine inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

1975 yılında Dünya Ekonomik Zirvesi ile bir araya gelen G7 ülkeleri; ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'dan oluşuyor. Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.