Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı

11.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:10
Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen koaliasyon hükümetinin 180 milyar avro borçlanma öngören 2021 yılı bütçesini onayladı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen koaliasyon hükümetinin 180 milyar avro borçlanma öngören 2021 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te toplam 619 milletvekilinin katıldığı oylamada 361 milletvekili "evet", 258'i "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.

Bütçeye göre, Alman hükümeti, gelecek yıl yaklaşık 500 milyar avro harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu rakam, 2019'nın bütçe planına göre 155 milyar avro daha fazla harcama anlamına geliyor.

Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alınarak, federal hükümete ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmek için bu yıl 218 milyar avroya kadar net yeni borç alma izni vermişti.

Gelecek yılın bütçesinde ise harcamaların üçte birinden fazlasının (yaklaşık 180 milyar) yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor.

Alman hükümeti, devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle, şirketlere 39,5 milyar avroluk hibe verilmesini planlarken, bütçede salgına karşı aşıların tedariki için de yaklaşık 2,7 milyar avro ayırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

İlgili Haberler

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, belediyenin 2021 bütçesini değerlendirdi (2)
ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, belediyenin 2021 bütçesini değerlendirdi (2)
Bakan Elvan, TBMM Genel Kurulunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (2)
Bakan Elvan, TBMM Genel Kurulunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (2)
Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak belirlendi
Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak belirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Caner Cindoruk Birkan Sokullu
Spor Neymar Sörloth Okan Buruk Cüneyt Çakır Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:12:13. #1.15#
title