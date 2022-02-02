Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 2019'dan bu yana en yüksek seviyesinde

ARALIK, IĞDIR (AA) - Avro Bölgesi'nin gösterge tahvili olan 10 yıl vadeli Almanya tahvili getirisi (faizi) 0,045'e yükselerek 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, 5 yıllık tahvil faizi de yüzde eksi 0,237 ile Aralık 2018'den beri en yüksek seviyesine geldi.

Söz konusu yükselişler, Avro Bölgesi'nde, aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ocakta yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmasından sonra geldi.

Bunun yanında Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi, artan enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika sıkılaştırmasına yönelik beklentilerin küresel borç piyasalarını gergin tutmasıyla artış gösteriyor.

Öte yandan, Almanya'nın iki yıllık tahvil getirileri Avro Bölgesi'ndeki yüzde 5 üzerindeki enflasyonun politika yapıcılar üzerinde harekete geçmesi için baskı oluşturmasıyla son iki ayda yükselmesi dikkati çekiyordu.

Dün Almanya'nın iki yıllık tahvil getirileri yüzde eksi 0,466 ile Nisan 2016'dan beri en yüksek seviyesine ulaşırken, ülkenin 10 yıllık tahvil getirileri de yatırımcıların bu yıl faiz artırımı beklentisiyle 2015'ten bu yana ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mevduat faizinin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, Alman tahvillerindeki faizlerin artmasını bir başlangıç olarak niteleyerek, ECB'nin gelecek yıl mevduat oranını yüzde 0'a geri getirmek için acele edeceğini öngörüyor.

Piyasalar, ECB'den on yıldan fazla bir süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 30 baz puanlık artırmasını beklerken, mevduat faiz oranının gelecek yıl pozitife dönmesini de bekliyor

Avrupa'nın en güvenlisi olarak görülen iki yıllık Alman tahvillerinin getirisi, Mart 2020'de Kovid-19 salgının ilk aylarında yüzde eksi 1,03'lük rekor düşük seviyeye inmişti.

Almanya'da ise Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.