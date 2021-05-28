Almanya, Namibya'daki soykırımı tanıdı
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Almanya, Namibya'daki soykırımı tanıdı

Almanya, Namibya'daki soykırımı tanıdı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya, Namibya'da Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişiye karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul etti.

Almanya, Namibya'da Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişiye karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, her iki ülkeden hükümet delegasyonlarının yaklaşık 6 yıllık müzakerelerinin ardından 1904-1908 yıllarında Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle işlenen vahşetin, soykırım olarak tanınması üzerinde anlaştığını açıkladı.

Söz konusu suçu kabul etmeleri ve özür dilemelerinin, suçlarla hesaplaşmak ve geleceği birlikte şekillendirmek için önemli bir adım olduğunu belirten Maas, "Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümüyle nasıl yüzleşeceğimiz konusunda anlaşmaya varmayı başardığımız için mutlu ve minnettarım. Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maas, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için de 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını belirtti.

Alman hükümeti bugüne dek tazminat için bir yasal hakkın bulunmadığını savunuyordu.

Alman İmparatorluğu, 1884'ten 1915'e Namibya'da sömürgeci bir güç olarak bulundu. Korgeneral Lothar von Trotha'nın emriyle 1904-1908 yıllarında Güney Batı Afrikası'nda, (şimdiki Namibya) Herero ve Nama halklarından 70 binden fazla kişiyi susuz bırakarak, vurarak toplama kamplarında öldürdü.

Almanya, 2015'ten bu yana Namibya ile söz konusu olaylarda sorumluluk alınması ve tazminat konusunu müzakere ediyordu.

İki ülke parlamentolarının, söz konusu anlaşmayı onaylamasının ardından, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, Namibya Parlamentosu'nda resmen özür dilemesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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