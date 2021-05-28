Almanya, Namibya'da soykırım yaptığını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya, Namibya'da soykırım yaptığını kabul etti

Almanya, Namibya'da soykırım yaptığını kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya, Namibya'da işgal ettiği dönemde soykırım yaptığını kabul ederek ülkedeki kalkınmaya yardımcı olmak gerekçesiyle en az 1 milyar Euro mali destekte bulunacağını açıkladı.

Almanya, Namibya'da işgal ettiği dönemde soykırım yaptığını kabul ederek ülkedeki kalkınmaya yardımcı olmak gerekçesiyle en az 1 milyar Euro mali destekte bulunacağını açıkladı.

Almanya 1904-1908 arasında Namibya olarak bilinen coğrafyada 80 bin Herero, 20 bin Nama olmak üzere 100 binin üzerinde Afrikalıya dönük soykırım yaptığını kabul etti. Konuya ilişkin açıklamayı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Şimdi bu olaylara bugünün bakış açısından resmi olarak hitap edeceğiz: Soykırım. Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında, işlenen 'zulümler' için Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz" ifadesini kullandı.

Alman Bakan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Namibya ile ortak tarihimizin en karanlık bölümüyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir anlaşmaya varmayı başardığımız için mutlu ve minnettarım. Kurbanlara verilen ölçülemez acıyı tanımanın bir jesti olarak, bu ülkenin kalkınmasını ve yeniden inşasını 1,1 milyar Euro tutarındaki mali yardımla destekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı özür dileyecek

Öte yandan, Almanya adına Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, soykırıma maruz kalanların torunlarından Namibya parlamentosunda düzenlenecek resmi törenle özür dileyecek.

Ne olmuştu?

1884-1915 yılları arasında Alman İmparatorluğu, sömürgesi olan Namibya'da 1904-1908 yılları arasında Herero ve Nama halkına yönelik çok sayıda katliama imza attı. Tarihçilerin 20'inci yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımladığı soykırımda, 100 bin Afrikalının öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Almanya ve Namibya, 2015 yılından bu yana görüşmeler gerçekleştiriyordu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hasan Polatkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Demet Akalın Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya, Namibya'da soykırım yaptığını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 12:12:28. #1.11#

title