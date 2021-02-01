Almanya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını ve bu kapsamda gerçekleşen gözaltıları en sert şekilde kınadığını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını ve bu kapsamda gerçekleşen gözaltıları en sert şekilde kınadığını bildirdi.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, bu askeri eylemlerle Myanmar'da demokratik değişim yolunda şimdiye kadar kaydedilen ilerlemelerin riske atıldığını vurgulayarak, "Ordudan, Devlet Başkanı Win Myint ve Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere gözaltına alınan hükümet ve parlamento üyelerinin ivedilikle serbest bırakılmalarını, olağanüstü halin kaldırılmasını ve anayasal olarak meşru demokratik kurumların yeniden çalışmasına izin verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla, Myanmar'ın daha fazla demokratikleşmesi ve ülkede barışın, insan haklarının ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi yönünde sivil hükümetin çabalarını desteklediğini belirten Maas, askeri yönetimden halkın demokratik iradesine saygı göstermesini ve 8 Kasım 2020'de yapılan seçimleri tanımasını beklediğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay