Almanya mütekabiliyet gereği Rus hava yolu şirketlerine uçuş izni vermiyor
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Almanya mütekabiliyet gereği Rus hava yolu şirketlerine uçuş izni vermiyor

Almanya mütekabiliyet gereği Rus hava yolu şirketlerine uçuş izni vermiyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın Rusya'ya misilleme yaparak Rus hava yolu şirketlerine ülkeye uçuş izni vermediği bildirildi.

Almanya'nın Rusya'ya misilleme yaparak Rus hava yolu şirketlerine ülkeye uçuş izni vermediği bildirildi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, haziranda Alman hava yolu şirketi Lufthansa uçaklarına ilgili Rus mercilerin zamanında izin vermediği belirtildi.

Bu sabah planlanan Lufthansa uçuşlarının dün akşam iptal edilmek zorunda kalındığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Alman Havacılık Dairesinin, Rusya tarafında Lufthansa uçuşları için izinler beklemede olduğu sürece Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya yapacağı uçuşlara izin vermeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının ve Alman Büyükelçiliğinin Rus Havacılık Dairesi ile temasta olduğu, Rusya tarafından Lufthansa uçuşlarına izin verilmesi halinde, Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya uçuşlarına izin verileceği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde bugün Rus hava yolu şirketleri Aeroflot ve S7'nin Almanya uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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