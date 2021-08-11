Almanya, mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesinin askıya alındığını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesinin askıya alındığını duyurdu.

Afganistan'da Taliban güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Almanya'dan, Afganistan'a sınır dışı edilecek mültecilere yönelik yeni bir karar geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter yaptığı açıklamada, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesinin askıya alındığını kaydetti. Alter, "İçişleri Bakanı, güvenlik gelişmelerini göz önünde bulundurarak, Afganistan'a mültecilerin sınır dışı edilmesini askıya alma kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce Hollanda, Afganistan'a sınır dışı edilmeyi 6 ay süreyle askıya almıştı. Hollanda'nın öncesinde ise Avrupa Birliği (AB), Kabil'in Ekim ayına kadar durmalarını istemesine rağmen Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Almanya, Avusturya, Belçika, Yunanistan, Hollanda ve Danimarka'dan Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda, sınır dışı edilmelerin durdurulmasının "daha fazla Afgan vatandaşını evlerini terk etmeye motive edeceğini" kaydetmişti. Avrupa Komisyonu'na gönderilen bir mektupta ise kabine Bakanları, çatışma nedeniyle evlerinden edilmiş 4,6 milyon Afgan'ın olduğunu ve 2015'ten bu yana AB'ye ülkeden 570 bin sığınma başvurusu yapıldığını ifade etmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı