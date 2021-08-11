Almanya, mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya, mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldı

Almanya, mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesinin askıya alındığını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesinin askıya alındığını duyurdu.

Afganistan'da Taliban güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Almanya'dan, Afganistan'a sınır dışı edilecek mültecilere yönelik yeni bir karar geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter yaptığı açıklamada, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesinin askıya alındığını kaydetti. Alter, "İçişleri Bakanı, güvenlik gelişmelerini göz önünde bulundurarak, Afganistan'a mültecilerin sınır dışı edilmesini askıya alma kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce Hollanda, Afganistan'a sınır dışı edilmeyi 6 ay süreyle askıya almıştı. Hollanda'nın öncesinde ise Avrupa Birliği (AB), Kabil'in Ekim ayına kadar durmalarını istemesine rağmen Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Almanya, Avusturya, Belçika, Yunanistan, Hollanda ve Danimarka'dan Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda, sınır dışı edilmelerin durdurulmasının "daha fazla Afgan vatandaşını evlerini terk etmeye motive edeceğini" kaydetmişti. Avrupa Komisyonu'na gönderilen bir mektupta ise kabine Bakanları, çatışma nedeniyle evlerinden edilmiş 4,6 milyon Afgan'ın olduğunu ve 2015'ten bu yana AB'ye ülkeden 570 bin sığınma başvurusu yapıldığını ifade etmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı
Afgan mültecilerin merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen görüntü 2018 yılına ait çıktı
Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
Prof. Dr. Ersan Şen mülteci akınına canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Metin Oktay Merve Çoban Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya, mültecilerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:14:43. #1.15#

title