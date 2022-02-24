Almanya, Moskova'ya yaptırımlarla diplomasi yolunu açmayı hedefliyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarının Rusya'yı endüstriyel kalkınmadan ayıracağını ve Rus finansal piyasalarına zarar vereceğini belirterek, "Bu yaptırım paketlerinin etkisinin sonuçları olacak. Bu nedenle diplomasi fırsatlarının açılmasına veya diplomasi yoluna tekrar dönülmesine katkıda bulunacak." dedi.

Habeck, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin enerji arzına etkisine ve Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Rusya ile artan gerilimin ortasında enerji arzını korumak için ek önlemler aldığını belirten Habeck, Almanya'nın doğal gazının yüzde 55'inin Rusya'dan geldiğini, mevcut durumda Rusya'dan gaz arzında kesinti görmediklerini söyledi.

Bu yıl ülkesinin enerji arzının güvende olduğunu ifade eden Habeck, gelecek kış için daha fazla önlem alınacağını kaydetti.

"Alman ekonomisinin de yaptırımların olumsuz etkisinden kaçınması mümkün değil"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarını da değerlendiren Habeck, yaptırımların Rus ekonomisine zarar vermek için tasarlandığını ancak Alman ekonomisinin de bunun olumsuz etkisinden kaçınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Habeck, yaptırımların Rusya'yı endüstriyel kalkınmadan ayıracağını ve Rus finansal piyasalarına zarar vereceğini belirterek, Batı'nın yaptırımlarının diplomasiye geri dönüş yolunu açmak için tasarlandığını kaydetti.

Habeck, "Bu yaptırım paketlerinin etkisinin sonuçları olacak. Bu nedenle diplomasi fırsatlarının açılmasına veya diplomasi yoluna tekrar dönülmesine katkıda bulunacak." dedi.

Almanya, doğal gazın yüzde 55'ini, kömürün yaklaşık yarısını ve petrolün yaklaşık üçte birini Rusya'dan alıyor.

ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Avustralya ve Kanada, Moskova'ya karşı yaptırımlar açıklamıştı. Söz konusu yaptırımlar, Rus kamu bankaları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki zengin kişileri hedef almıştı.

Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan beri Rusya'dan ülkeye Rus gazını taşımayı amaçlayan Kuzey Akım 2 projesinde sertifikasyon sürecini durdurma kararı verirken, Batılı ülkelerin yaptırımlarının içinde Rusya'yı 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılan finansal iletişim sistemi SWIFT sisteminden çıkarmanın olmaması dikkati çekmişti.