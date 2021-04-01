Almanya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya mağlubiyeti Alman basınında
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Almanya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya mağlubiyeti Alman basınında

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor
Almanya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya mağlubiyeti Alman basınında

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya evinde 2-1 yenilmesi ülke basınında eleştirilere neden oldu.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya evinde 2-1 yenilmesi ülke basınında eleştirilere neden oldu.

Kicker dergisi "Yine bir rezalet" başlığıyla verdiği haberde, marttaki milli maçların büyük bir darbe ile sona erdiği belirtildi.

Haberde, Alman Milli Takımı'nın sahneye koyduğu bu performansın, Thomas Müller ve Mats Hummels'in takıma dönüşüne ilişkin tartışmayı alevlendirdiği ifade edildi.

Bild gazetesi de "Nasıl bir rezalet" manşetini atarken iç sayfada, Alman Milli Takımı'nın mağlubiyetini "Acınacak durumda" başlığını kullanarak okuyucularına duyurdu.

Dünya sıralamasında 65. sırada bulunan Kuzey Makedonya'ya karşı Almanya'nın hezimete uğradığına dikkat çekilen haberde, teknik direktör Joachim Löw eleştirildi.

2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) 71 gün kaldığına işaret edilen haberde, milli takımdaki bu durumun korku ve endişeye yol açtığı kaydedildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesi de Kuzey Makedonya futbolunun en başarılı akşamlarından birini yaşadığı belirterek, J Grubu'nda duruma işaret edilerek "Alman futbolu Ermenistan ve Kuzey Makedonya'nın arkasına düştü" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tagesspiegel gazetesi, "Almanya kendisini rezil etti", Sportbild dergisi de "Kuzey Makedonya'ya utanç verici başarısızlık" başlığını kullandı.

Almanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya evinde 2-1 yenilmişti.

Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, Almanya'nın tek golünü 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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