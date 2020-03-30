Almanya Maliye Bakanı: 'Önce Halk Sağlığı Sonra Ülke Ekonomisi' Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz basına yaptığı açıklamada yönetim olarak önce halk sağlığına öncelik verdiklerini kriz sonrası ülke ekonomisini tekrar kalkındırmak için adımlar atacaklarını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz basına yaptığı açıklamada yönetim olarak önce halk sağlığına öncelik verdiklerini kriz sonrası ülke ekonomisini tekrar kalkındırmak için adımlar atacaklarını söyledi Kaynak: DailyMotion.com